По мнению сенатора Элизабет Уоррен суд ООН может признать операцию Израиля в Газе геноцидом

Your browser does not support the audio element.

Элизабет Уоррен, которая является сенатором Конгресса США, считает, что суд ООН признает поступки Израиля в секторе Газа геноцидом.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license