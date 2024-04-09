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По мнению сенатора Элизабет Уоррен суд ООН может признать операцию Израиля в Газе геноцидом

Уоррен считает, что суд ООН признает операцию Израиля в Газе геноцидом

0:53
Мир

Элизабет Уоррен, которая является сенатором Конгресса США, считает, что суд ООН признает поступки Израиля в секторе Газа геноцидом.

Уоррен считает, что суд ООН признает операцию Израиля в Газе геноцидом
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Американское издание Politico привела слова Уоррен, в которых она говорит о том, что суд ООН признает это геноцидом, так как есть множество оснований для этого.

Представитель сенатора уточнил для издания, что сенатор только прокомментировала протекающее судебное разбирательство в суде ООН, но никак не выражала личное отношение к действиям Израиля в Газе.

Напомним, что ранее Уоррен прокомментировала удар Израиля по добровольцам из World Central Kitchen. Она сказала, что Конгресс Америки должен предпринимать какие-то действия, а также что он должен разрешать сбыт вооружения государству, которое действует вразрез с законами США. Особенно тех законов, которые относятся к доступности гуманитарной помощи.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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