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Конгрессвумен Грин: среди членов конгресса рассматривается вариант отправки американских военнослужащих на Украину

Член Конгресса США подтвердил намерение отправить войска на Украину

1:00
Мир

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин высказалась против отправки американских военнослужащих на Украину. Она заявила, что некоторые из ее коллег-законодателей тайно выражают желание задействовать войска США в украинском конфликте, рассматривая это как возможный вариант.

Член Конгресса США подтвердил намерение отправить войска на Украину
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

Однако сама Грин категорически выступает против такого шага. Она считает, что вместо этого Соединенным Штатам следует сосредоточиться на борьбе с наркокартелями на фоне миграционного кризиса, который переживает страна. По мнению конгрессвумен, участие американских военных в боевых действиях на Украине не соответствует национальным интересам США.

Грин подчеркнула, что отправка "наших дядей, двоюродных братьев и сыновей" на "поле боя на Украине" является неприемлемым сценарием, который она намерена решительно отвергать. Вместо этого она выступает за поиск дипломатических путей урегулирования украинского кризиса без прямого вмешательства вооруженных сил США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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