Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин высказалась против отправки американских военнослужащих на Украину. Она заявила, что некоторые из ее коллег-законодателей тайно выражают желание задействовать войска США в украинском конфликте, рассматривая это как возможный вариант.
Однако сама Грин категорически выступает против такого шага. Она считает, что вместо этого Соединенным Штатам следует сосредоточиться на борьбе с наркокартелями на фоне миграционного кризиса, который переживает страна. По мнению конгрессвумен, участие американских военных в боевых действиях на Украине не соответствует национальным интересам США.
Грин подчеркнула, что отправка "наших дядей, двоюродных братьев и сыновей" на "поле боя на Украине" является неприемлемым сценарием, который она намерена решительно отвергать. Вместо этого она выступает за поиск дипломатических путей урегулирования украинского кризиса без прямого вмешательства вооруженных сил США.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.