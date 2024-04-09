Конгрессвумен Грин: среди членов конгресса рассматривается вариант отправки американских военнослужащих на Украину

Член Конгресса США подтвердил намерение отправить войска на Украину

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин высказалась против отправки американских военнослужащих на Украину. Она заявила, что некоторые из ее коллег-законодателей тайно выражают желание задействовать войска США в украинском конфликте, рассматривая это как возможный вариант.

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Однако сама Грин категорически выступает против такого шага. Она считает, что вместо этого Соединенным Штатам следует сосредоточиться на борьбе с наркокартелями на фоне миграционного кризиса, который переживает страна. По мнению конгрессвумен, участие американских военных в боевых действиях на Украине не соответствует национальным интересам США.

Грин подчеркнула, что отправка "наших дядей, двоюродных братьев и сыновей" на "поле боя на Украине" является неприемлемым сценарием, который она намерена решительно отвергать. Вместо этого она выступает за поиск дипломатических путей урегулирования украинского кризиса без прямого вмешательства вооруженных сил США.