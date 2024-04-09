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Бертран Лортолари призвал Китай сыграть "решающую роль" в урегулировании конфликта на Украине

Лортолари призвал КНР к сотрудничеству в урегулировании конфликта на Украине

1:07
Мир

Бертран Лортолари, который является послом Франции в Китае, считает, что КНР должна сотрудничать со всеми странами и сыграть "решающую роль", чтобы мирно решить конфликт на Украине, согласно Уставу ООН.

Лортолари призвал КНР к сотрудничеству в урегулировании конфликта на Украине
Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Лортолари сказал, что за 2 года Париж несколько раз консультировался с правительством Китая по способам мирного разрешения конфликта на Украине. Как пример, посол рассказал о встрече между министра по делам Европы и иностранных дел Франции Стеваном Сежурне и его коллегой в КНР Ван И, которая состоялась 1 апреля.

Лортолари попросил КНР попытаться остановить прямую и косвенную поддержку военной экономики России. Посол считает, что необходимо действовать так, чтобы никто не поставлял вооружение и технологии ВС РФ.

Напомним, что ранее Сежурне говорил о том, что Париж ждет, что КНР подаст сигналы РФ по вопросу конфликта на Украине. Политик считает, что Китай может обеспечить соблюдение международного права. Также он отметил, что власти Франции намерены тесно сотрудничать с Китаем по вопросу украинского конфликта.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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