Насмотревшиеся на затмение американцы в отчаянии бомбят Google запросами: "У меня болят глаза и шея"

NBC сообщила о сотнях американцев, обеспокоенных состоянием глаз после затмения

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

Тысячи запросов о повреждении зрения и боли в шее посыпались в Google сразу после окончания Великого североамериканского затмения в понедельник, передаёт NBC news.

Фото: NASA by Connie Moore is licensed under public domain

Проблема не надуманная, говорят врачи. По данным Американского астрономического общества, после прошлого затмения в 2017 году в США и Канаде было зарегистрировано около 100 обращений за медпомощью, связанных с повреждениями глаз.

Офтальмолог из Медицинского университета Вашингтона Рассел Ван Гелдер лично лечил двоих таких пациентов в Сиэтле, их зрение удалось спасти.

Беда в том, что симптомы ретинопатии развиваются не сразу и болевых ощущений среди них нет. "Сетчатка лишена чувства боли или температуры. Сетчатка не может чувствовать, когда она повреждена", — объясняет доктор.

Повреждения сетчатки неизлечимы, а чтобы их получить, хватит одной-двух секунд взгляда на солнце, даже частично скрытое луной, предупреждает заведующая офтальмологическим отделением Дейтонской детской больницы в Огайо Люксме Харихаран.

"Если у вас есть симптомы слепого пятна, волнистых линий, мушек или нечёткости зрения, это может быть солнечная ретинопатия после этого затмения, и вам нужно немедленно показаться", — призывает она.

Наблюдение за солнцем незащищёнными глазами может вызвать лёгкие ожиги роговицы — так называемый солнечный кератит, добавляет Дэниел Латтин, офтальмолог из Nemours Children's Health в Джексонвилле, Флорида. Это состояние проявляется достаточно выраженно — жжением, покраснением, слезотечением и т. д., но обычно проходит само через несколько дней.