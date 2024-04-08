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Главнокомандующий силами НАТО в Европе Каволи: страны-члены альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией

Главнокомандующий силами НАТО в Европе сделал заявление о войне с Россией

1:22
Мир

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, заявил, что страны-члены альянса не считают себя находящимися в состоянии войны с Россией и не стремятся к этому. Вместо этого, по его словам, цель НАТО — сдерживание подобной войны, и поэтому альянс поддерживает Украину.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе сделал заявление о войне с Россией
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Россия в последние годы неоднократно выражала обеспокоенность расширением НАТО и наращиванием сил альянса в Европе, называя это "конфронтацией". Москва заявляет, что не угрожает никому, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасными для ее интересов. В свою очередь, в НАТО подобные шаги расценивают как "сдерживание российской агрессии".

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, и обвинял западных политиков в том, что они пугают свое население "мнимой российской угрозой" ради отвлечения внимания от внутренних проблем. При этом Путин отметил, что Россия готова к диалогу, но Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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