Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Кореневич: для максимальной пользы нужно пить кофе бех добавок
Эксперты ответили, что чувствуют кошки, когда хозяин плачет
Скрабы для кожи головы: ключ к здоровью и красоте волос
Постная шоколадная колбаса: любимый с детства десерт можно сделать без сгущёнки и масла
Спрос на страхование имущества в Тюмени вырос на 30%
Хаджимурат Гацалов заявил, что американец Снайдер хочет выступления России на Олимпиаде
В Казахстане пенсионер-крановщик помог спасти город Актобе, открыв заклинивший затвор водохранилища
Главнокомандующий силами НАТО в Европе сделал заявление о войне с Россией
В больнице Стерлитамака охранник избил пациента хирургического отделения
В Евросоюзе договорились об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины

ЕС ограничил импорт сельхоз продукции с Украины

1:40
Мир

Представители государств-членов ЕС и депутаты Европейского парламента достигли предварительного соглашения о продлении беспошлинного ввоза украинских сельскохозяйственных товаров на год до 5 июня 2025 года. Однако было установлено ограничение по объемам ввозимой продукции.

ЕС ограничил импорт сельхоз продукции с Украины
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Для защиты европейских фермеров предусмотрен "экстренный механизм торможения" для наиболее чувствительных категорий товаров, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза и мед. Этот механизм будет запускаться, если объемы ввоза превысят средние показатели за период с второго полугодия 2021 года по 2023 год. Фактически это означает снижение объемов по сравнению с прошлым годом, когда массовый ввоз украинской продукции в ЕС спровоцировал протесты местных сельхозпроизводителей.

Кроме того, Еврокомиссия пообещала усилить контроль за импортом украинской пшеницы.

Предварительное решение было одобрено постоянными представителями стран-членов Евросоюза. Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, заявила, что оно обеспечивает баланс между поддержкой Украины и защитой рынков сельхозпродукции ЕС. Однако крупнейшее объединение профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca считает, что это компромиссное предложение является половинчатой мерой, не решающей проблему европейских аграриев.

Окончательное утверждение нового документа должно пройти в Европарламенте и Совете ЕС. Действующий режим беспошлинного ввоза украинских товаров истекает 6 июня 2024 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета

Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.

Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Последние материалы
Какой должна быть тренировка, если вы можете заниматься всего один раз в неделю
Электрокары Mercedes-Benz и Nissan признаны самыми быстро дешевеющими на рынке
Положение дел на фронте 8 апреля
Стоматолог Кадиева: средний срок службы пломбы составляет около 10 лет
На чём можно сэкономить каждому россиянину
Prosto.Insure: покупать ОСАГО и каско у дилера невыгодно
Врач Тананакина поделилась, какие продукты способны оптимизировать функционирование кишечника
Ученые из России создали новый препарат для лечения рака
В США заявили, что Су-34 ВС РФ эффективно прорывает оборону ПВО ВСУ
Врач Лоле: предиабетикам стоит заниматься ходьбой, бегом или танцами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников