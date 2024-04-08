В Евросоюзе договорились об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины

ЕС ограничил импорт сельхоз продукции с Украины

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Представители государств-членов ЕС и депутаты Европейского парламента достигли предварительного соглашения о продлении беспошлинного ввоза украинских сельскохозяйственных товаров на год до 5 июня 2025 года. Однако было установлено ограничение по объемам ввозимой продукции.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Для защиты европейских фермеров предусмотрен "экстренный механизм торможения" для наиболее чувствительных категорий товаров, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза и мед. Этот механизм будет запускаться, если объемы ввоза превысят средние показатели за период с второго полугодия 2021 года по 2023 год. Фактически это означает снижение объемов по сравнению с прошлым годом, когда массовый ввоз украинской продукции в ЕС спровоцировал протесты местных сельхозпроизводителей.

Кроме того, Еврокомиссия пообещала усилить контроль за импортом украинской пшеницы.

Предварительное решение было одобрено постоянными представителями стран-членов Евросоюза. Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, заявила, что оно обеспечивает баланс между поддержкой Украины и защитой рынков сельхозпродукции ЕС. Однако крупнейшее объединение профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca считает, что это компромиссное предложение является половинчатой мерой, не решающей проблему европейских аграриев.

Окончательное утверждение нового документа должно пройти в Европарламенте и Совете ЕС. Действующий режим беспошлинного ввоза украинских товаров истекает 6 июня 2024 года.