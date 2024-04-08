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В Британии заявили о превосходстве ВС РФ на фронте и боях за Часов Яр

Меркурис: превосходство ВС РФ позволит полностью освободить ДНР

1:18
Мир

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия сможет достичь всех поставленных целей на фронте благодаря своему ресурсному превосходству. Он подчеркнул, что основное сражение в данный момент разворачивается за город Часов Яр, и, несмотря на упорное сопротивление украинских войск, конечный исход этого противостояния не вызывает сомнений.

Меркурис: превосходство ВС РФ позволит полностью освободить ДНР
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам эксперта, Россия располагает необходимыми ресурсами, личным составом, артиллерией, бомбами и беспилотниками, которые позволят ей занять все нужные территории, независимо от того, сколько времени это займет. Аналитик отметил, что российские войска, при необходимости, могут как взять Часов Яр, так и обойти его, чтобы продвинуться в направлении Константиновки, а затем и Краматорска.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин ранее сообщил, что российские Вооруженные силы уже вошли в пригород Часова Яра, который находится в 15 километрах к западу от Артемовска. Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что с 2014 года этот город использовался Украиной для ротации войск, а Артемовск служил ключевым железнодорожным узлом для переброски и эвакуации подразделений ВСУ.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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