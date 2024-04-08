"Для Украины все кончено", — Запад признал господство ВКС РФ в небе Украины

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что после того, как украинская противовоздушная оборона перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия установила полный контроль над небом и беспрепятственно уничтожает солдат ВСУ при каждом их появлении.
По его словам, украинские военные, даже пытающиеся маневрировать или организовать встречу командиров, фактически обречены, поскольку становятся легкой мишенью для российских сил.
Аналитик пояснил, что Россия осуществляет господство в воздухе не только за счет применения планирующих бомб, но и активного использования беспилотных летательных аппаратов. Эксперт отметил, что ранее украинские военные тратили дорогостоящие западные ракеты на борьбу с этими БПЛА, однако теперь, когда такие средства противодействия иссякли, российские дроны свободно поражают стратегические цели.
В заключение Риттер сделал вывод, что для Украины сложившаяся ситуация является практически безнадежной.
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