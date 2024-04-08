Флориан Филиппо, который является лидером партии "Патриоты" во Франции, в своих социальных сетях прокомментировал удары Украины по Запорожской АЭС. Он считает, что такие действия неправомерны, раскритиковал Киев и призвал не совершать подобные нарушения.
Филиппо написал, что не понимает, какую "игру ведут" власти Украины. Он осудил атаку, совершенную дронами по ЗАЭС, и высказал, что МАГАТЭ очень обеспокоены этим событием. Также политик подчеркнул, что Киев не согласен с обвинением и перекидывает вину на Москву.
Филиппо написал, что АЭС была под контролем военных России около двух лет, и все предыдущие нападения были совершены Украиной. Именно поэтому политик указал, что эти лживые опровержения похожи на отрицания в подрыве "Северного потока".
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