Флориан Филиппо осудил Украину за то, что она нанесла удары по Запорожской АЭС

Филиппо раскритиковал Украину за удары по Запорожской АЭС

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Флориан Филиппо, который является лидером партии "Патриоты" во Франции, в своих социальных сетях прокомментировал удары Украины по Запорожской АЭС. Он считает, что такие действия неправомерны, раскритиковал Киев и призвал не совершать подобные нарушения.

Фото: commons.wikimedia.org by Jérémy-Günther-Heinz Jähnick is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Филиппо написал, что не понимает, какую "игру ведут" власти Украины. Он осудил атаку, совершенную дронами по ЗАЭС, и высказал, что МАГАТЭ очень обеспокоены этим событием. Также политик подчеркнул, что Киев не согласен с обвинением и перекидывает вину на Москву.

Филиппо написал, что АЭС была под контролем военных России около двух лет, и все предыдущие нападения были совершены Украиной. Именно поэтому политик указал, что эти лживые опровержения похожи на отрицания в подрыве "Северного потока".