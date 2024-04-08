Собирали деньги для солдат, а в итоге всё пропили: львовская элита поскупилась на пожертвования для ВСУ

Во Львове вечеринка со сбором средств для ВСУ не смогла "окупиться"

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Благотворительная вечеринка, организованная глянцевым журналом "Пьемонт" во Львове, призванная собрать средства на закупку беспилотников для ВСУ, завершилась неудачей из-за финансовых проблем, сообщает EADaily.

Вечеринка, которая привлекла около 150 гостей из бизнес-сферы, блогеров и известных личностей Львова, проводилась в роскошном комплексе "Edem Resort & Spa".

Несмотря на роскошь мероприятия, собранные пожертвования оказались недостаточными для достижения поставленной цели. Гости, нарядившись в драгоценные украшения и дорогие наряды, в среднем пожертвовали около 600 гривен каждый. Эта сумма оказалась недостаточной, учитывая затраты на аренду зала, гонорары исполнителей и фуршет, которые съели значительную часть собранных средств.

Издание отметило, что стоимость аренды зала составила 7 тысяч долларов, гонорары исполнителей и ведущего — 5,1 тысячи долларов, а стоимость фуршета — 6,4 тысячи долларов. Это привело к тому, что на развлечения для элиты было потрачено больше средств, чем было собрано на покупку беспилотников.

Сумма, потраченная на вечеринку, была бы достаточна для покупки не менее 60 беспилотников, по мнению издания.

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