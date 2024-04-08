Гималайский медведь Харитон ушел из жизни в Челябинском зоопарке после 36 лет проживания

Умер медведь-долгожитель в Челябинском зоопарке

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Челябинский зоопарк объявил о кончине своего долгожителя — Харитона, гималайского медведя, который прожил там 36 лет, по информации, предоставленной пресс-службой учреждения в понедельник.

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"Нашему старичку удалось насладиться первыми весенними днями и теплом солнца после того, как он вышел из зимней спячки, но время неумолимо, и он ушел в вечный сон", — отмечается в заявлении.

Согласно пресс-службе, Харитон родился в Северском зоопарке и в 1996 году был перевезен в Челябинский. Здесь вместе с медведицей Алисой они воспитали пять медвежат.

Эксперты отмечают, что Харитон достиг впечатляющего возраста для гималайских медведей, учитывая, что в природе они обычно живут около 25 лет.