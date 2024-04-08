Председатель КНР выразил заинтересованность в укреплении межпарламентских отношений Китая и Вьетнама

Си Цзиньмин хочет укрепить межпарламентские связи Китая и Вьетнама

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Си Цзиньпин, который является председателем КНР, организовал встречу с председателем парламента Вьетнама Выонг Динь Хюэ. На ней глава Китая рассказал, что он заинтересован в наращивании межпарламентских связей двух государств.

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Как стало известно, Цзиньпин принял гостя из Вьетнама в Доме народных собраний в Пекине. Глава КНР выразил надежду на то, что законодательные учреждения обеих стран станут усиливать сотрудничество, углубят обмен знаниями в сфере законодательного контроля и тем самым сыграют весомую роль в становлении и усилении дружбы между Китаем и Вьетнамом.

Цзиньпин подчеркнул, что сейчас есть много больших изменений на международной арене. И именно из-за них Китаю и Вьетнаму необходимо совместно отстаивать социалистическую систему, чтобы государства развивались стабильно.

Председатель КНР также уточнил, что власти Китая хотят усилить сотрудничество с Ханоем в области управления партиями и государством.