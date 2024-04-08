На Украине задержаны шесть экс-сотрудников украинских проектных институтов по подозрению в связях с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Харькове шестерых бывших сотрудников украинских проектных институтов. По данным следствия, эти лица якобы разрабатывали документацию для модернизации нескольких российских АЭС за средства, полученные из России.
Как отмечается в заявлении СБУ, задержанные являлись инженерами-проектировщиками, ранее работавшими в украинских проектных институтах. Им вменяется в вину сотрудничество с Российской Федерацией в рамках разработки научно-исследовательской и проектной документации для модернизации Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской атомных электростанций.
Согласно информации правоохранителей, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет за их предполагаемое взаимодействие с российской стороной.
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