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Турция решила принять участие в проекте МНЛС, который организуют РФ и КНР

Петрукович: Турция подала заявку на участие в проекте международной лунной станции

0:34
Мир

Турция проявила интерес к участию в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС), организуемом Россией и Китаем.

Петрукович: Турция подала заявку на участие в проекте международной лунной станции
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в ходе пресс-конференции, приуроченной к предстоящему Дню космонавтики.

Петрукович отметил, что проект МНЛС не ограничивается только российско-китайским сотрудничеством, и к нему могут присоединиться и другие страны. Помимо Турции, по его словам, поступили заявки на участие от ряда других государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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