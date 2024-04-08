Турция решила принять участие в проекте МНЛС, который организуют РФ и КНР

Петрукович: Турция подала заявку на участие в проекте международной лунной станции

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Турция проявила интерес к участию в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС), организуемом Россией и Китаем.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в ходе пресс-конференции, приуроченной к предстоящему Дню космонавтики.

Петрукович отметил, что проект МНЛС не ограничивается только российско-китайским сотрудничеством, и к нему могут присоединиться и другие страны. Помимо Турции, по его словам, поступили заявки на участие от ряда других государств.