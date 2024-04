МИД КНР: мы призываем США не дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Китайское правительство выразило решительное несогласие с планами США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото: www.flickr.com by Tomas Roggero is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic