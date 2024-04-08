МИД КНР: мы призываем США не дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Китайское правительство выразило решительное несогласие с планами США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На недавнем брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай неизменно выступает против подобных действий Вашингтона, которые, по его мнению, направлены на достижение одностороннего военного превосходства в регионе. Мао Нин призвала американскую сторону учитывать озабоченности других стран в сфере безопасности и воздерживаться от шагов, способных подорвать региональный мир и стабильность.
Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявил в интервью японской газете "Иомиури", что Вашингтон намерен в ближайшее время развернуть ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, противодействие модернизирующимся ракетам Китая является крайне важной задачей для американских наземных сил.
"Китайская сторона всегда выступала против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения одностороннего военного превосходства, против усиления развертывания их у ворот Китая. Призываем американскую сторону по-настоящему уважать озабоченности других стран в сфере безопасности и прекратить подрывать региональный мир и стабильность", - сказала Мао Нин.
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