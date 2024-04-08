МИД КНР: мы призываем США не дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Китай призывает Америку не нарушать мир в АТР

Мир

Китайское правительство выразило решительное несогласие с планами США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китай призывает Америку не нарушать мир в АТР
Фото: www.flickr.com by Tomas Roggero is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На недавнем брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай неизменно выступает против подобных действий Вашингтона, которые, по его мнению, направлены на достижение одностороннего военного превосходства в регионе. Мао Нин призвала американскую сторону учитывать озабоченности других стран в сфере безопасности и воздерживаться от шагов, способных подорвать региональный мир и стабильность.

Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявил в интервью японской газете "Иомиури", что Вашингтон намерен в ближайшее время развернуть ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, противодействие модернизирующимся ракетам Китая является крайне важной задачей для американских наземных сил.

"Китайская сторона всегда выступала против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения одностороннего военного превосходства, против усиления развертывания их у ворот Китая. Призываем американскую сторону по-настоящему уважать озабоченности других стран в сфере безопасности и прекратить подрывать региональный мир и стабильность", - сказала Мао Нин.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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