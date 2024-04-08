"Геоэнергетика-Инфо": Украина может отключить энергоблоки Хмельницкой и Ровенской АЭС из-за повреждений

Существует вероятность остановки энергоблоков Хмельницкой и Ровенской АЭС или снижения их выработки электроэнергии из-за проблем с узловыми подстанциями и повреждением регулирующей генерации. Об этом РИА Новости сообщил Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика-Инфо".
Марцинкевич отметил, что остановка блоков АЭС на Украине может стать вынужденной мерой из-за сложностей с регулированием мощности. Он также упомянул сообщения о нанесении ударов по Западно-украинской подстанции, которая является ключевой для передачи электроэнергии, вырабатываемой Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также Бурштынской ТЭЦ. Повреждение этой подстанции может привести к необходимости остановки блоков электростанций и сокращению объемов выработки энергии.
Эксперт подчеркнул, что режим работы АЭС должен быть стабильным, и регулирование мощности на блоках является непростой задачей. Он основывает свои выводы на данных о повреждениях, опубликованных в открытых источниках.
Ранее Дмитрий Сахарук, исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК, заявил, что почти все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС на Украине пострадали от ударов российских вооруженных сил.
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