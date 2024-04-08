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Министр энергетики Украины: блэкаута на Украине не произойдет

В Киеве заверили о невозможности блэкаута на Украине

1:44
Мир

Украинский министр энергетики, Герман Галущенко, уверенно заявил, что полного отключения электроэнергии в стране не произойдет. Он уверен, что Украина не потеряет всю энергопроизводящую способность.

В Киеве заверили о невозможности блэкаута на Украине
Фото: www.facebook.com by Main Directorate is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он подтвердил, что полное отключение электроэнергии в Украине не предвидится. Руководитель украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго", Владимир Кудрицкий, ранее отмечал, что энергетическая система страны столкнулась с самой масштабной атакой "за всю историю". По его мнению, совокупные атаки повлекли за собой повреждения ряда тепло- и гидроэлектростанций.

Украинский энергетический холдинг ДТЭК отметил, что ряд ТЭС подверглись атакам, при которых было серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщила о том, что была обнаружена атака на ДнепроГЭС и дамбу, расположенную в городе Запорожье, контролируемом ВСУ, и верхняя часть здания была полностью уничтожена. Для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

Атаки на украинскую инфраструктуру ВС РФ начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские специальные службы. Атаки были направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С того времени воздушная тревога в украинских регионах звучит ежедневно, иногда — по всей стране. Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что российские войска в боях с ВСУ не атакуют жилые здания и социальную инфраструктуру.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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