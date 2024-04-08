Полицейский департамент Литвы сообщает о нападении на российское посольство с использованием бутылок с зажигательной смесью

LRT: Посольство РФ в Литве подвергается атакам неизвестных вторую ночь подряд

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Полицейский департамент Литвы сообщил, что в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные лица дважды бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, в результате чего была повреждена стена здания.

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Согласно информации, предоставленной Литовским радио и телевидением (LRT), первый инцидент произошел примерно в 2:15 ночи в воскресенье, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью, известную как коктейль Молотова, в здание посольства. Второй подобный случай произошел в ночь на понедельник около 2:46 утра.

В настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного зданию посольства. Представитель полицейского департамента Литвы сообщил, что подозреваемые пока не установлены, но инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса о порче имущества общественно опасным способом. Правоохранительные органы Литвы уделяют серьезное внимание этому инциденту и принимают меры для установления и задержания виновных.