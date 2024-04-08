Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Financial Times: Европейская оборонная промышленность зависит от КНР
Джеймс Вэнс считает неправильным оказание помощи Киеву без защиты границы США
The Lancet опубликовал рейтинг заболеваний, приводящих к смерти последние 30 лет
Тройная ошибка: что водителям следует избегать на дорогах
Почему не виден эффект: как на самом деле работает коллаген и почему он вам нужен
Как приготовить вкусно цветную капусту
Эксперты рассказали, как уберечь кошку от падения из окна
Известен самый большой старинный замок на планете
Ксения Собчак показала, как её сын Платон владеет английским языком
Полицейский департамент Литвы сообщает о нападении на российское посольство с использованием бутылок с зажигательной смесью

LRT: Посольство РФ в Литве подвергается атакам неизвестных вторую ночь подряд

1:05
Мир

Полицейский департамент Литвы сообщил, что в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные лица дважды бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, в результате чего была повреждена стена здания.

LRT: Посольство РФ в Литве подвергается атакам неизвестных вторую ночь подряд
Фото: commons.wikimedia.org by Ted is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации, предоставленной Литовским радио и телевидением (LRT), первый инцидент произошел примерно в 2:15 ночи в воскресенье, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью, известную как коктейль Молотова, в здание посольства. Второй подобный случай произошел в ночь на понедельник около 2:46 утра.

В настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного зданию посольства. Представитель полицейского департамента Литвы сообщил, что подозреваемые пока не установлены, но инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса о порче имущества общественно опасным способом. Правоохранительные органы Литвы уделяют серьезное внимание этому инциденту и принимают меры для установления и задержания виновных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
В Часов Яре морпехи ВС РФ захватывают опорники, в город брошены остатки "Азова"* Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Последние материалы
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации высокопоставленного лица движения "Хезболлах"
Стилиста Кристину Цымлянскую препроводили в полицию за откровенный наряд
Депутат Госдумы Шермет: атаки на ЗАЭС — это "преступление века"
Как вырастить землянику из семян?
Самые отвратительные вещи, которые пришлось делать актёрам на съёмках знаменитых фильмов
Лучшие упражнения с отягощением для женщин
Некоторые объекты критической инфраструктуры Украины практически полностью уничтожены
Актёр Александр Домогаров может уйти со сцены из-за проблем с позвоночником
Важная информация о регистрации транспортных средств: ключевые моменты для владельцев
В Часов Яре морпехи ВС РФ захватывают опорники, в город брошены остатки "Азова"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников