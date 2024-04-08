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Иностранные СМИ восхитились российской авиабомбой ФАБ-3000 и назвали ее "супербомбой"

СМИ: российские "супербомбы" стнут предвестником "судного дня" для ВСУ

1:48
Мир

Национальное радио Китая (CNR) сообщает о начале массового производства Россией авиационной бомбы ФАБ-3000, которую эксперты считают "супербомбой", представляющей критическую угрозу для украинских войск.

СМИ: российские "супербомбы" стнут предвестником "судного дня" для ВСУ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как отметил военный аналитик Шао Юнлин, оснащение бомбы ФАБ-3000 системой наведения значительно увеличило ее и без того впечатляющую разрушительную мощь. "Супербомба" — это не просто прозвище, оно отражает реальную угрозу, которую представляет это оружие для украинских военных, подчеркнул Юнлин.

Мощь и ударные возможности бомбы ФАБ-3000 могут стать "судным днем" для украинских вооруженных сил, особенно с учетом того, что существующие системы ПВО Украины не способны эффективно перехватывать такие снаряды. Юнлин пояснил, что это означает полную уязвимость наземных подразделений ВСУ перед лицом ударов "супербомб".

Эксперт выразил уверенность в том, что применение ФАБ-3000 окажет значительное влияние на ход конфликта и создаст фатальную угрозу для украинских войск.

Министерство обороны России ранее подтвердило, что с февраля 2024 года началось массовое производство бомб ФАБ-3000 на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Сергей Шойгу, глава министерства, лично проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа.

Российский военный эксперт Алексей Леонков в интервью РИА Новости подчеркнул исключительную разрушительную силу трехтонной авиабомбы ФАБ-3000. Он отметил, что она может быть эффективно использована для штурма сильно укрепленных районов, а благодаря современным технологиям наведения становится практически высокоточным оружием.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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