В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ по ЗАЭС и призывали мировое сообщество отстранить Зеленского от власти

Депутат Госдумы Шермет: атаки на ЗАЭС — это "преступление века"

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Недавняя атака беспилотников на Запорожскую АЭС вызвала резкую критику со стороны депутата Госдумы от Крыма, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета. Он назвал эту атаку "преступлением века" и призвал мировое сообщество принять меры для отстранения Владимира Зеленского от власти на Украине.

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В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Ранее также были зафиксированы удары беспилотников в районе столовой и грузового порта. По информации "Росатома", в результате атак были ранены три человека, при этом сама станция не получила критических повреждений. МАГАТЭ подтвердило незначительный характер повреждений на шестом энергоблоке и заявило, что они не представляют риска для ядерной безопасности.

"Случившиеся без преувеличения можно назвать преступлением века. Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти. Он использует самые запрещенные, античеловечные, кощунственные методы, преследуя цель взорвать ядерную станцию и принести всему миру техногенную катастрофу с большим числом жертв", — заявил он РИА Новости.

Он также подчеркнул, что действия Зеленского угрожают не только Украине, но и всей Европе, которая может быть погружена в ядерный хаос. Шеремет обратился к международному сообществу с призывом изолировать Зеленского от власти, предупредив, что бездействие может привести к трагедии глобального масштаба. Депутат подчеркнул, что в настоящее время только Россия противостоит кровавым планам Зеленского, и подчеркнул необходимость срочных действий для обеспечения безопасности международного сообщества.