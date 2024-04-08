Financial Times: несколько электростанций на Украине практически полностью уничтожены ударами ВС РФ

Некоторые объекты критической инфраструктуры Украины практически полностью уничтожены

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Согласно недавней публикации в газете Financial Times, ссылающейся на информацию от украинских чиновников, несколько электростанций на Украине, включая объекты в Харьковской области, были практически полностью разрушены. Ущерб, по их словам, еще более серьезен, чем тот, который был нанесен зимой 2022-2023 годов.

Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Хотя Украина и не предоставила детальной информации об ущербе каждой электростанции, официальные лица подтвердили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области, были почти полностью разрушены.

По оценке украинских чиновников, ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики в последнее время, хотя и не отличается такой масштабностью, но все же более серьезен, чем зимой 2022-2023 годов. Максим Тимченко, генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК, ранее заявлял о намерении компании восстановить половину разрушенных ТЭЦ в ближайшие три-четыре месяца, несмотря на то, что, по его словам, в результате ударов была утрачена 80% генерирующих мощностей компании.

Владимир Кудрицкий, глава "Укрэнерго", национальной энергокомпании Украины, ранее сообщал, что энергетическая система страны подверглась беспрецедентной атаке, целью которой стали тепловые и гидроэлектростанции. Украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил, что ряд ТЭС подверглись ударам, что привело к серьезным повреждениям оборудования. "Укргидроэнерго" сообщила о нанесении удара по ДнепроГЭС и плотине в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. Верхняя часть здания была полностью разрушена, и, по оценкам компании, на восстановление электростанции до ее проектного состояния уйдут годы.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны ВС РФ начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, лежит на украинских спецслужбах. Объектами ударов стали энергетические объекты, предприятия оборонной промышленности, объекты военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно, иногда охватывая всю страну. При этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявлял, что российские войска в ходе боевых действий с ВСУ не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.