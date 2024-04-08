Иностранные СМИ заявили о серьезнейшей нехватке боеприпасов в ВСУ

Forbes: армия Украины испытывает тяжелейший дефицит боеприпасов

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Журнал Forbes опубликовал статью, в которой говорится о серьезной нехватке снарядов для артиллерии, с которой столкнулись Вооруженные силы Украины.

Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным журнала, после прекращения американской помощи ежедневный расход снарядов украинскими артиллерийскими батареями сократился с шести тысяч до одной тысячи, в то время как российские батареи поддерживают темпы в шесть тысяч снарядов в день. Из-за нехватки боеприпасов украинские военные часто оказываются бессильны перед российскими штурмовыми группами.

Автор статьи также отмечает, что нехватка снарядов стала одной из основных причин отступления ВСУ из Авдеевки. Помимо этого, украинские военные сталкиваются с дефицитом личного состава, нехваткой зенитных ракет и задержками в ремонте поврежденной техники.

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании 2 апреля сообщил, что с начала года потери ВСУ превысили 80 тысяч человек. Он отметил безуспешные попытки противника закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения на западном направлении. В марте были освобождены несколько населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.