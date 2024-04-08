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МИД РФ: западным СМИ дали указания замалчивать масштабы трагедии, произошедшей в "Крокусе"

В МИД прокомментировали освещение теракта в "Крокусе" в западных СМИ

1:26
Мир

Согласно информации, опубликованной МИД России в Telegram-канале, западным средствам массовой информации были даны указания замалчивать истинные масштабы трагедии, произошедшей в "Крокус Сити Холле".

В МИД прокомментировали освещение теракта в "Крокусе" в западных СМИ
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

В частности, им предписывалось не упоминать число жертв теракта и не освещать реакцию простых граждан на произошедшее. Как отмечает МИД, такие действия свидетельствуют о циничном стремлении Запада отвлечь внимание от настоящих организаторов и выгодоприобретателей теракта.

Кроме того, министерство указывает на организованную пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб к этому нападению. Западные СМИ получили задачу продвигать версию об участии в теракте Исламского государства*, отрицая при этом любую связь исламистов с Киевом и западными спецслужбами.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу, а также использовала зажигательные шашки. В результате нападения, по последним данным, погибли 144 человека. В ходе расследования были арестованы несколько подозреваемых, включая непосредственных исполнителей и лиц, причастных к финансированию и обеспечению оружием террористов. Российские спецслужбы считают, что к теракту также могут быть причастны США и Великобритания.

*— Запрещенная в России террористическая организация.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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