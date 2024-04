Президент Украины обратился к Западу с просьбой предоставить средства ПВО для защиты Харькова

Your browser does not support the audio element.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский признал трудности, с которыми сталкивается Харьков в защите от воздушных атак. Он обратился к западным партнерам с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication