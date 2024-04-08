Президент Украины обратился к Западу с просьбой предоставить средства ПВО для защиты Харькова

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский признал трудности, с которыми сталкивается Харьков в защите от воздушных атак. Он обратился к западным партнерам с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО.
Зеленский подчеркнул, что существующих средств противовоздушной обороны Украины недостаточно для эффективной защиты от угроз с воздуха. Он также отметил, что прилагаются усилия для укрепления защиты неба над Харьковом.
Ранее генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко выразил обеспокоенность по поводу ослабления противовоздушной обороны страны по сравнению с предыдущими месяцами. Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского, в интервью изданию Bild выразил мнение, что российские войска продолжают продвигаться вперед, и при сохранении текущего положения дел в области вооружения Украина не сможет эффективно противостоять этому наступлению. Он также отверг идею замораживания конфликта. Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Александр Сырский ранее заявлял о нехватке оружия, поступающего от западных партнеров, и отметил, что в связи с этим украинские силы перешли к стратегической обороне.
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