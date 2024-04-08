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Президент Украины обратился к Западу с просьбой предоставить средства ПВО для защиты Харькова

Зеленский просит обеспечить защиту Харькова у Запада

1:16
Мир

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский признал трудности, с которыми сталкивается Харьков в защите от воздушных атак. Он обратился к западным партнерам с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО.

Зеленский просит обеспечить защиту Харькова у Запада
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зеленский подчеркнул, что существующих средств противовоздушной обороны Украины недостаточно для эффективной защиты от угроз с воздуха. Он также отметил, что прилагаются усилия для укрепления защиты неба над Харьковом.

Ранее генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко выразил обеспокоенность по поводу ослабления противовоздушной обороны страны по сравнению с предыдущими месяцами. Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского, в интервью изданию Bild выразил мнение, что российские войска продолжают продвигаться вперед, и при сохранении текущего положения дел в области вооружения Украина не сможет эффективно противостоять этому наступлению. Он также отверг идею замораживания конфликта. Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Александр Сырский ранее заявлял о нехватке оружия, поступающего от западных партнеров, и отметил, что в связи с этим украинские силы перешли к стратегической обороне.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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