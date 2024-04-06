"Языческое песнопение". Блинкен размахивает перед носом Украины "натовским пряником"

American Conservative: Блинкен соврал о принятии Украины в НАТО

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В Европе и США знают о вранье главы госдепа США Энтони Блинкена о членстве Украины в НАТО, написал обозреватель издания American Conservative (AC) Сумантра Майтра.

Фото: flickr.com by Посольство США в Нигерии is licensed under public domain

"Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда", — говорится в публикации.

Автор назвал заявления главы госдепа "бессмысленным, почти богословским жестом", "ерундой" и "языческим песнопением", добавил Майтра.

Поведение Блинкена - не более чем циничное размахивание перед бывшими республиками СССР "натовским пряником", подчеркнул журналист.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что согласен с идеей Эммануэля Макрона об отправки военных Франции на Украину.