"Языческое песнопение". Блинкен размахивает перед носом Украины "натовским пряником"

В Европе и США знают о вранье главы госдепа США Энтони Блинкена о членстве Украины в НАТО, написал обозреватель издания American Conservative (AC) Сумантра Майтра.
"Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда", — говорится в публикации.
Автор назвал заявления главы госдепа "бессмысленным, почти богословским жестом", "ерундой" и "языческим песнопением", добавил Майтра.
Поведение Блинкена - не более чем циничное размахивание перед бывшими республиками СССР "натовским пряником", подчеркнул журналист.
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