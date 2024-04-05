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Посольства не работают, а дипломаты со всего мира сидят "по домам". Израиль находится в страхе после угроз Ирана

Sky News Arabia: Посольства Израиля перестали работать из-за угроз Ирана

0:54
Мир

Министерство иностранных дел Израиля временно закрыло 28 посольств по всему миру в связи с угрозами, которые поступают со стороны Ирана. Об этом сообщает издание Sky News Arabia.

Sky News Arabia: Посольства Израиля перестали работать из-за угроз Ирана
Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Дело в том, что Иран грозился отомстить Израилю за удар по их консульству в Дамаске 1 апреля.

"Сотрудникам дипмиссий не разрешают выходить из дома даже в магазин. Дипломатам посоветовали быть более бдительными, изменить свои постоянные маршруты и распорядок дня", — написано в статье.

Дипломатов нескольких государств эвакуировали после оценки ситуации. 

"Это действительно страшно. Мы не знаем, к чему все идет",— приводит слова одного из сотрудников израильского Министерства иностранных дел издание Ynet . 

Месть Ирана боятся получить 5 апреля из-за того, что на этот день выпал международный День солидарности с палестинцами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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