Посольства не работают, а дипломаты со всего мира сидят "по домам". Израиль находится в страхе после угроз Ирана

Министерство иностранных дел Израиля временно закрыло 28 посольств по всему миру в связи с угрозами, которые поступают со стороны Ирана. Об этом сообщает издание Sky News Arabia.
Дело в том, что Иран грозился отомстить Израилю за удар по их консульству в Дамаске 1 апреля.
"Сотрудникам дипмиссий не разрешают выходить из дома даже в магазин. Дипломатам посоветовали быть более бдительными, изменить свои постоянные маршруты и распорядок дня", — написано в статье.
Дипломатов нескольких государств эвакуировали после оценки ситуации.
"Это действительно страшно. Мы не знаем, к чему все идет",— приводит слова одного из сотрудников израильского Министерства иностранных дел издание Ynet .
Месть Ирана боятся получить 5 апреля из-за того, что на этот день выпал международный День солидарности с палестинцами.
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