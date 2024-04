В Еврокомиссии высоко оценили вклад Еревана в санкционную борьбу против России

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, выступила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она положительно оценила усилия Еревана по предотвращению обхода санкций, введенных против Российской Федерации.

Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under CC-BY-4.0: © European Union 2023– Source: EP