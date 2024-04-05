В Еврокомиссии высоко оценили вклад Еревана в санкционную борьбу против России

Урсула фон дер Ляйен похвалила Армению за усилия по предотвращению обхода санкций наложенных на РФ

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, выступила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она положительно оценила усилия Еревана по предотвращению обхода санкций, введенных против Российской Федерации.

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Руководитель Европейской комиссии подчеркнула, что Армения предпринимает необходимые меры для соблюдения режима ограничительных мер, введенных Евросоюзом в отношении России. Она отметила важность этих действий для сохранения эффективности санкционной политики.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия способна справиться с давлением западных ограничений, которые были введены несколько лет назад и продолжают усиливаться. Российские власти критиковали Запад за нежелание признать провал санкционной стратегии. Более того, в самих западных странах звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничительных мер.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал, что сдерживание и ослабление России является долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике, а основной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.