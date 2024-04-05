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Урсула фон дер Ляйен похвалила Армению за усилия по предотвращению обхода санкций наложенных на РФ

Мир

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, выступила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она положительно оценила усилия Еревана по предотвращению обхода санкций, введенных против Российской Федерации.

Урсула фон дер Ляйен похвалила Армению за усилия по предотвращению обхода санкций наложенных на РФ
Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under CC-BY-4.0: © European Union 2023– Source: EP

Руководитель Европейской комиссии подчеркнула, что Армения предпринимает необходимые меры для соблюдения режима ограничительных мер, введенных Евросоюзом в отношении России. Она отметила важность этих действий для сохранения эффективности санкционной политики.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия способна справиться с давлением западных ограничений, которые были введены несколько лет назад и продолжают усиливаться. Российские власти критиковали Запад за нежелание признать провал санкционной стратегии. Более того, в самих западных странах звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничительных мер.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал, что сдерживание и ослабление России является долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике, а основной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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