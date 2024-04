Украинское КБ "Луч" представило новый ударный БПЛА с дальностью полета более 3 тысяч км

По информации издания Bild, ссылающегося на собственные источники, Украина получит и самостоятельно построит беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные наносить удары по целям, расположенным на расстоянии более 2 тысяч километров.

Фото: armyinform.com.ua by АрміяInform is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International