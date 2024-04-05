Украинское КБ "Луч" представило новый ударный БПЛА с дальностью полета более 3 тысяч км

Bild: ВСУ получат новейшие БПЛА с дальностью свыше 3 тысяч км

По информации издания Bild, ссылающегося на собственные источники, Украина получит и самостоятельно построит беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные наносить удары по целям, расположенным на расстоянии более 2 тысяч километров.

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Как пишет издание, в отсутствие ракет средней и большой дальности Украина полностью переходит на использование ударных беспилотников. В этом году десять производителей поставят Киеву вооруженные дроны, способные совершать полеты на расстояние до 2500 километров.

Также, по данным Bild, конструкторское бюро "Луч" в Киеве разработало новый ударно-разведывательный беспилотник "Сокол-300", который может достигать дальности полета 3300 километров и нести груз весом до 300 килограммов.

Издание отмечает, что в недавних атаках на предприятия в Елабуге и Нижнекамске использовались украинские БПЛА UJ-22 Airborne, показатели которых ранее не позволяли достичь такой большой дальности. По мнению Bild, они, вероятно, были оснащены дополнительными топливными баками.

Ранее власти Татарстана сообщали, что 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений не было, производственный процесс не пострадал. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения, пострадали студенты из девяти стран. В Нижнекамске — по нефтеперерабатывающему заводу.

Комментируя эти атаки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим "продолжает свою агрессивную террористическую политику", и российские службы принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности.