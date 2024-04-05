Запад заявил, что НАТО не падает признаков военной агрессии и не предпринимает попыток наступательных действий

Глава МИД Испании: НАТО остается оборонительной организацией

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в НАТО не наблюдается никаких признаков военной агрессии, и альянс не планирует предпринимать наступательных действий.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Он отметил, что в год 75-летия подписания Вашингтонского договора, НАТО остается оборонительной организацией, призванной обеспечивать безопасность стран-членов в Евроатлантическом регионе, защищать демократию и свободу. По его словам, ни при каких обстоятельствах не будет наблюдаться агрессивных шагов со стороны НАТО.

Глава МИД Испании также пояснил, что не разделяет точку зрения министра обороны страны Маргариты Роблес. Он считает, что в настоящее время нет никаких признаков движения человечества к Третьей мировой войне, и Европа или НАТО не вступят в вооруженный конфликт с какой-либо державой.