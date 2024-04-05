Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замена резины в условиях личного гаража: основные действия
Пушков: президент США не сможет вывести страну из НАТО без одобрения сената
Lada Granta продолжает доминировать на рынке автомобилей в России
Филиппо обвинил Макрона в приближении третьей мировой войны
"Европейская правда": планов по отправке контингента и возобновлению обучения ВСУ на Украине у НАТО имеется
Очень простой рецепт песто из шпината
Эксперты рассказали, как правильно поделиться с семьей об утрате питомца
Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Лучший теннисист РФ Медведев не согласен с мнением Винер, которая назвала "бомжами" нейтральных спортсменов
В России прокомментировали просьбу США к Украине не бить по НПЗ на территории РФ

Мирошник: США цинично беспокоятся на счет повышения цен на нефть, а не за жизни людей

1:55
Мир

Родион Мирошник, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, прокомментировал призывы США к Киеву прекратить нападения на российские энергетические объекты из-за опасений повышения цен на нефть.

Мирошник: США цинично беспокоятся на счет повышения цен на нефть, а не за жизни людей
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его мнению, Вашингтон рассматривает конфликт исключительно как "ресурсную базу" и не обеспокоен жизнями людей, погибающих при обстреле гражданских объектов.

Ранее британское издание Financial Times, ссылаясь на информированные источники, сообщало, что США призвали Киев прекратить атаки на российские энергетические объекты, предупредив о возможном росте мировых цен на нефть. Джеффри Пайатт, помощник госсекретаря по вопросам энергетики, комментируя атаки украинских беспилотников на российские объекты энергетики, заявил, что США не поддерживают украинские удары по России. В свою очередь, Владимир Зеленский признал недовольство Вашингтона украинскими атаками на российские энергетические объекты.

Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге, высказал мнение, что Соединенные Штаты рассматривают текущий конфликт исключительно как некую ресурсную базу и игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Он считает, что скачки цен на бензин и дизельное топливо, которые могут произойти в США, беспокоят их гораздо больше, чем жизни людей как на территории Украины, так и на территории России.

Дипломат считает крайне циничным отношение США ко всему происходящему в рамках этого конфликта, в том числе к действиям своих подопечных — украинских боевиков. Он отметил, что только когда они выходят за рамки прагматичных интересов американцев, из Вашингтона звучит какой-то окрик. Однако, по его словам, вы никогда не дождетесь такой реакции, когда украинские боевики убивают детей, стариков, наносят удары по больницам, школам, скорой помощи или спасателям.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Первые бои на окраинах Часова Яра, боевики ВСУ бегут из посёлка Терны Дмитрий Плотников Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Последние материалы
Baltnews: ВС РФ в 15 раз превышает количество солдат ВСУ на одном из участков фронта
Агата Муцениеце предстала перед подписчиками без кометики
Дизайнер посоветовала украшать хрущёвку картинами и постерами
Мирошкин: только создание санитарного коридора, способного отодвинуть ВСУ от границы С РФ, обезопасит гражданские объекты
Анита Цой рассказала о грустных глазах Лолиты после бойкота на ТВ
Мирошник: украинская армия ударила 22 тысячами снарядов по гражданским объектам РФ с начала 2024-го года
Кристина Асмус выложила старое фото с Гариком Харламовым и назвала его "родным"
Мирошник: ВСУ забрасывают запрещенными "Лепестками" населенные пункты вблизи линии соприкосновения
Россияне не выступят на этапе Кубка наций по велотреку в Канаде
Что известно о Ксении Трейстер, сыгравшей Забаву в "Летучем корабле"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников