В России прокомментировали просьбу США к Украине не бить по НПЗ на территории РФ

Мирошник: США цинично беспокоятся на счет повышения цен на нефть, а не за жизни людей

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Родион Мирошник, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, прокомментировал призывы США к Киеву прекратить нападения на российские энергетические объекты из-за опасений повышения цен на нефть.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его мнению, Вашингтон рассматривает конфликт исключительно как "ресурсную базу" и не обеспокоен жизнями людей, погибающих при обстреле гражданских объектов.

Ранее британское издание Financial Times, ссылаясь на информированные источники, сообщало, что США призвали Киев прекратить атаки на российские энергетические объекты, предупредив о возможном росте мировых цен на нефть. Джеффри Пайатт, помощник госсекретаря по вопросам энергетики, комментируя атаки украинских беспилотников на российские объекты энергетики, заявил, что США не поддерживают украинские удары по России. В свою очередь, Владимир Зеленский признал недовольство Вашингтона украинскими атаками на российские энергетические объекты.

Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге, высказал мнение, что Соединенные Штаты рассматривают текущий конфликт исключительно как некую ресурсную базу и игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Он считает, что скачки цен на бензин и дизельное топливо, которые могут произойти в США, беспокоят их гораздо больше, чем жизни людей как на территории Украины, так и на территории России.

Дипломат считает крайне циничным отношение США ко всему происходящему в рамках этого конфликта, в том числе к действиям своих подопечных — украинских боевиков. Он отметил, что только когда они выходят за рамки прагматичных интересов американцев, из Вашингтона звучит какой-то окрик. Однако, по его словам, вы никогда не дождетесь такой реакции, когда украинские боевики убивают детей, стариков, наносят удары по больницам, школам, скорой помощи или спасателям.