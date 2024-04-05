В США заявили, что из-за глупости Байдена может начаться третья мировая война

Илон Маск, известный американский бизнесмен, высказал мнение о том, что существует опасная вероятность развязывания третьей мировой войны, которая может быть спровоцирована неразумными действиями президента США Джо Байдена.
Маск отреагировал на пост в соцсетях, опубликованный ведущим политического шоу Беном Шапиро. В своем сообщении Шапиро утверждал, что Байден может стать причиной начала третьей мировой войны из-за своей крайней и абсолютной глупости. Он считает, что США готовы вступить в прямой конфликт с ядерной державой, приняв Украину в ряды НАТО.
Маск прокомментировал заявление Шапиро, назвав подобный сценарий чрезвычайно опасным.
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