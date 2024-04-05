В Германии планируют снять с выборов кандидата от партии "Альтернатива для Германии" из-за обвинений в связях с Россией

Согласно сведениям издания Bild, полученным от собственных источников, немецкая правоцентристская партия "Альтернатива для Германии" планирует порекомендовать своему депутату Петру Быстрону, которого чешские СМИ обвиняют в получении средств из России, отказаться от участия в выборах в Европейский парламент. При этом сам Быстрон опроверг сообщения чешских медиа.
Газета сообщает, что в понедельник состоится заседание исполнительного комитета партии по данному вопросу. Издание предполагает, что Быстрону, вероятно, порекомендуют отказаться от активной предвыборной кампании в ЕС и не принимать мандат после выборов, а также временно воздержаться от участия в дебатах в Бундестаге.
Быстрон назвал обвинения в получении денег от организации, якобы связанной с Россией, попыткой повлиять на исход предстоящих выборов в Европарламент, о чем ранее сообщало агентство Блумберг, ссылаясь на его письмо.
Партия уже не имеет возможности исключить депутата из избирательных списков и тем самым снять его с предвыборной гонки, поскольку все сроки истекли. По утверждению Bild, в объяснительной записке, которую Быстрон подготовил по запросу лидеров партии, он оспаривает получение средств от Voice of Europe или "какого-либо русского", но не комментирует, получал ли он деньги от бывших украинских политиков, аффилированных с РФ.
Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что несколько европейских политиков якобы получали финансирование от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Единственным упомянутым в материале политиком стал Быстрон. Утверждалось, что у чешских спецслужб даже имеется аудиозапись, якобы подтверждающая получение им денег. Впоследствии премьер-министр Чехии Фиала сообщил, что в связи с этим делом в национальный санкционный список были добавлены два украинских политика — Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, управляющая одноименным интернет-порталом.
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