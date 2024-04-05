На Западе заявили о 15-ти кратном превосходстве ВС РФ над ВСУ

Baltnews: ВС РФ в 15 раз превышает количество солдат ВСУ на одном из участков фронта

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Председатель комитета по международным делам эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что численность российских войск в 15 раз превышает количество украинских военнослужащих на одном из наиболее напряженных участков фронта, о чем сообщает интернет-ресурс Baltnews.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

Михкельсон поделился информацией, полученной от знакомого с одного из самых горячих участков украинского фронта, указывая на значительное превосходство противника в численности. Он также упомянул об участке, где украинские подразделения могут произвести лишь один выстрел против трехсот. Портал отмечает, что Михкельсон признал неизбежность поражения Украины на поле боя без поддержки западных стран.

Российская сторона придерживается мнения, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, непосредственно втягивают страны НАТО в противостояние и являются опасной игрой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут легитимной мишенью для России. Он отметил прямое участие США и НАТО в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном детально разъяснил, что Москва не имеет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики регулярно пугают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако разумные люди прекрасно понимают, что это фейк. Путин добавил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России в конфликте с Украиной, поэтому им следует задуматься о своих дальнейших действиях, при этом РФ открыта для диалога.