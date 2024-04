Николя Дюпон-Эньян заявил, что вступление Украины в состав НАТО может привести к разорению европейский стран

Николя Дюпон-Эньян, который является депутатом Национального собрания Франции, считает, что, если Украина вступит в НАТО, то конфликт с Москвой затянется еще на 50 лет, а европейские страны будут разорены. Также депутат считает, что это приведет к тому, что страны станут зависимыми от финансов Америки.

Фото: flickr.com by Debout la France is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license