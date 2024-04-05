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Николя Дюпон-Эньян заявил, что вступление Украины в состав НАТО может привести к разорению европейский стран

Дюпон-Эньян сичтает, что вступление Украины в НАТО приведет к разорению Европы

Мир

Николя Дюпон-Эньян, который является депутатом Национального собрания Франции, считает, что, если Украина вступит в НАТО, то конфликт с Москвой затянется еще на 50 лет, а европейские страны будут разорены. Также депутат считает, что это приведет к тому, что страны станут зависимыми от финансов Америки.

Дюпон-Эньян сичтает, что вступление Украины в НАТО приведет к разорению Европы
Фото: flickr.com by Debout la France is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Дюпон-Эньян поделился, что страны НАТО тратят деньги своих государств, чтобы покупать вооружение у США. Он считает, что это, по сути, не поддержка Киева, а поощрение ВПК Америки.

Депутат напомнил, что между Москвой и Киевом уже были переговоры весной 2022 года в городе Стамбул. Они были свернуты под влиянием властей США и Великобритании.

Дюпон-Эньян считает, что в данной ситуации Франция должна занять "голлистскую позицию". Депутат сказал, что пришло время мира, иначе Европа погрязнет в финансовых и социальных проблемах.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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