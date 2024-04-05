Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Администрация Хабаровска заявила о транспортировке радиоактивного предмета на территорию спецпредприятия
После распада Союза США постоянно вмешивались в дела России
Целебное растение по имени зубянка
Сваха Сябитова не поддерживает дружеских отношений с ведущей Ларисой Гузеевой
Юристы разъяснили порядок принудительного выселения из съёмной квартиры
Агата Муцениеце появилась на премьере в обнимку с Иваном Чуйковым
Дюпон-Эньян сичтает, что вступление Украины в НАТО приведет к разорению Европы
Вдовин сравнил скейтбординг с рок-музыкой
4 сериала, которые оценят поклонники "Великолепного века"
В Нидерландах откроется музей, посвященный освободившим страну солдатам РККА

Ремко Рейдинг: музей, посвященный советским солдатам, может открыться в Нидерландах в начале 2025 года

2:23
Мир

Согласно директору фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдингу, музей, посвященный захороненным в Нидерландах советским солдатам, может открыться в январе 2025 года. Он будет расположен неподалеку от мемориального комплекса "Советское поле славы" в нидерландском городе Лёсден. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ремко Рейдинг: музей, посвященный советским солдатам, может открыться в Нидерландах в начале 2025 года
Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя он формально находится на территории Лёсдена, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорт. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.

Фонд "Советское поле славы", занимающийся поддержанием и улучшением мемориального комплекса, был основан 29 января 2010 года. Идея создания музея возникла в 2014 году, а к реализации проекта приступили в 2019 году. На данный момент удалось получить более 80% финансирования, но для завершения проекта в задуманном виде требуется привлечь оставшиеся около 500 тысяч евро. Ведутся переговоры с местными властями, посольствами и фондами. Общая стоимость проекта составляет 2,3 миллиона евро.

К настоящему времени разработана концепция и дизайн музея, арендовано и отреставрировано историческое здание 1907 года, в котором советские солдаты работали во время войны. Планируется строительство второго здания. Уже начались съемки видео для экспозиции. Точная дата открытия музея пока не определена, но ожидается, что это произойдет примерно в январе 2025 года.

Главная идея музея — через личные истории солдат показать голландским посетителям влияние Второй мировой войны на обычные семьи в бывших советских странах, дать им прочувствовать, каково быть воином и родственником воина. Планируется использовать технологии виртуальной реальности и съемки в формате 360 градусов для создания эффекта присутствия. Посетители смогут пережить различные эпизоды из жизни солдата: отправку на фронт, бои, плен, болезнь и смерть. Название музея пока не определено окончательно.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Первые бои на окраинах Часов Яра, боевики ВСУ бегут из посёлка Терны Дмитрий Плотников Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Последние материалы
Администрация Хабаровска заявила о транспортировке радиоактивного предмета на территорию спецпредприятия
После распада Союза США постоянно вмешивались в дела России
Целебное растение по имени зубянка
Сваха Сябитова не поддерживает дружеских отношений с ведущей Ларисой Гузеевой
Юристы разъяснили порядок принудительного выселения из съёмной квартиры
Агата Муцениеце появилась на премьере в обнимку с Иваном Чуйковым
Дюпон-Эньян сичтает, что вступление Украины в НАТО приведет к разорению Европы
Вдовин сравнил скейтбординг с рок-музыкой
4 сериала, которые оценят поклонники "Великолепного века"
Елена Ханга считает опасным участие детей звездных родителей в шоу талантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников