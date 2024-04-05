В Нидерландах откроется музей, посвященный освободившим страну солдатам РККА

Ремко Рейдинг: музей, посвященный советским солдатам, может открыться в Нидерландах в начале 2025 года

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Согласно директору фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдингу, музей, посвященный захороненным в Нидерландах советским солдатам, может открыться в январе 2025 года. Он будет расположен неподалеку от мемориального комплекса "Советское поле славы" в нидерландском городе Лёсден. Об этом он рассказал РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя он формально находится на территории Лёсдена, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорт. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.

Фонд "Советское поле славы", занимающийся поддержанием и улучшением мемориального комплекса, был основан 29 января 2010 года. Идея создания музея возникла в 2014 году, а к реализации проекта приступили в 2019 году. На данный момент удалось получить более 80% финансирования, но для завершения проекта в задуманном виде требуется привлечь оставшиеся около 500 тысяч евро. Ведутся переговоры с местными властями, посольствами и фондами. Общая стоимость проекта составляет 2,3 миллиона евро.

К настоящему времени разработана концепция и дизайн музея, арендовано и отреставрировано историческое здание 1907 года, в котором советские солдаты работали во время войны. Планируется строительство второго здания. Уже начались съемки видео для экспозиции. Точная дата открытия музея пока не определена, но ожидается, что это произойдет примерно в январе 2025 года.

Главная идея музея — через личные истории солдат показать голландским посетителям влияние Второй мировой войны на обычные семьи в бывших советских странах, дать им прочувствовать, каково быть воином и родственником воина. Планируется использовать технологии виртуальной реальности и съемки в формате 360 градусов для создания эффекта присутствия. Посетители смогут пережить различные эпизоды из жизни солдата: отправку на фронт, бои, плен, болезнь и смерть. Название музея пока не определено окончательно.