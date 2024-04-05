На Западе заявили, что положение Украины в ближайшие месяцы не претерпит улучшений

Экс-постпред США Иво Даалдер: положение Украины в ближайшей перспективе не изменится

Согласно мнению бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, выраженному в интервью New York Times, положение Украины в ближайшей перспективе не претерпит улучшений.

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Он признал, что в период до начала саммита НАТО в июле ситуация на поле боя для Украины может значительно ухудшиться. Даалдер задался вопросом о том, как обеспечить, чтобы Россия не одержала победу. Газета отметила, что перспектива поражения Украины становится более реальной на фоне недостаточной помощи со стороны США.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс высказал мнение, что без дополнительной военной поддержки от США Украине придется согласиться на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его словам, отсутствие американской помощи приведет к дальнейшему отступлению ВСУ и потере территорий. Украинский военный источник, на которого ссылается газета Mundo, утверждает, что Киев потерпит поражение, если в ближайшее время не получит боеприпасы от Запада. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточно финансовых ресурсов для достижения военной победы над Россией.

Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, прямо вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя вооружение, но и обучая украинские кадры на территории ряда стран. В Кремле утверждают, что поставки оружия Западом Украине не способствуют переговорам и будут иметь негативные последствия.