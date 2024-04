На Западе заявили, что положение Украины в ближайшие месяцы не претерпит улучшений

Согласно мнению бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, выраженному в интервью New York Times, положение Украины в ближайшей перспективе не претерпит улучшений.

