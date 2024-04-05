Украинское военное командование заявило, что ситуация в районе Часов Яра крайне сложная

Представитель восточного военного командования Украины Андрей Задубинный признал, что обстановка в районе города Часов Яр крайне сложная, там продолжаются ожесточенные боевые действия, сообщает агентство Reuters.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что российские вооруженные силы вошли в пригород Часова Яра. Он отметил, что противник за прошедший год возвел серьезные оборонительные сооружения в городе, его территория заминирована. Гагин добавил, что российские военные близки к тому, чтобы установить огневой контроль над всеми путями снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже наносят удары по украинским ротационным колоннам.
Город Часов Яр находится на территории ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что обстановка в контролируемом украинскими силами городе Часов Яр тяжелая и с каждым днем ухудшается.
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