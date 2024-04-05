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Украинское военное командование заявило, что ситуация в районе Часов Яра крайне сложная

Задубинный: обстановка в районе Часов Яра крайне сложная, идут ожесточенные бои

1:08
Мир

Представитель восточного военного командования Украины Андрей Задубинный признал, что обстановка в районе города Часов Яр крайне сложная, там продолжаются ожесточенные боевые действия, сообщает агентство Reuters.

Задубинный: обстановка в районе Часов Яра крайне сложная, идут ожесточенные бои
Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что российские вооруженные силы вошли в пригород Часова Яра. Он отметил, что противник за прошедший год возвел серьезные оборонительные сооружения в городе, его территория заминирована. Гагин добавил, что российские военные близки к тому, чтобы установить огневой контроль над всеми путями снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже наносят удары по украинским ротационным колоннам.

Город Часов Яр находится на территории ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что обстановка в контролируемом украинскими силами городе Часов Яр тяжелая и с каждым днем ухудшается.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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