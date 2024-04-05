Илон Маск сравнил приглашение Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе

Илон Маск о вступлении Украины в НАТО: "Вот так начинается апокалипсис"

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Известный новатор, бизнесмен и общественный деятель США Илон Маск в соцсети Х скептически прокомментировал новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен обещал Украине вступление в НАТО.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе".

Впрочем, обещание Энтони Блинкена, данное главе мид Украины Дмитрию Кулебе можно считать просто дежурной фразой, которую он просто должен был сказать в силу дипломатического протокола. Однако администрация Джо Байдена не намерена всерьёз поднимать тему включения Украины в НАТО. Но и обещания членства украины в НАТО консервативным американским политическим мыслителям, таким как Илон Маск, кажутся неприемлемыми, поскольку они осознают, что Россия в самом деле занимает принципиальную позицию и жертвовать своей безопасностью не готова.