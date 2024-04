На Украине заявили, что наступает критический момент и попросили США о помощи

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к конгрессу США, призывая ускорить одобрение пакета помощи Киеву, сообщает издание Politico.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license