На Украине заявили, что наступает критический момент и попросили США о помощи

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Ермак: Украина приближается к критическому моменту

1:52
Мир

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к конгрессу США, призывая ускорить одобрение пакета помощи Киеву, сообщает издание Politico.

Ермак: Украина приближается к критическому моменту
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Он подчеркнул, что Украина приближается к критическому моменту и по-прежнему остро нуждается в дополнительных средствах ПВО для защиты городов. По его словам, сейчас настало крайне важное время, и необходимо, чтобы пакет помощи был одобрен в этом месяце.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут рассмотреть законопроект о помощи Украине сразу после возвращения из каникул 9 апреля. Предполагается, что в документе могут появиться новые положения, включая возможность конфискации замороженных российских активов. Однако Джонсону может грозить противодействие со стороны однопартийцев, недовольных оказанием помощи Украине. Демократическое меньшинство палаты дало понять, что готово поддержать спикера в таком случае.

Администрация США исчерпала свои возможности по поставкам вооружений Украине в прошлом году, передав лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов в этом году. Теперь ожидается одобрение запроса Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.

Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние, что она расценивает как "игру с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружениями для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой украинских военнослужащих. В Кремле считают, что наращивание поставок оружия Западом не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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