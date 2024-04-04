Австрия отгораживается от Германии: легализация каннабиса в Германии вызывают тревогу в Австрии

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Австрия усиливает пограничный контроль после того, как Германия легализовала каннабис

1:34
Мир » Европа

Австрия ужесточит полицейские проверки в районах близ своей границы с Германией в ответ на легализацию хранения ограниченного количества каннабиса для рекреационного использования, заявил во вторник высокопоставленный представитель службы безопасности страны.

Австрия усиливает пограничный контроль после того, как Германия легализовала каннабис
Фото: pixabay.com by Schwoaze is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В соответствии с новыми правилами, вступившими в силу в понедельник в Германии, взрослым разрешено хранить до 25 граммов (почти 1 унция) марихуаны для рекреационных целей, а также выращивать до трех растений для личного пользования.

Вторая часть законодательства, позволяющая жителям Германии в возрасте 18 лет и старше вступать в некоммерческие клубы по выращиванию каннабиса и приобретать марихуану, начнет действовать с 1 июля.

В Европе существует разнообразие правил и подходов к каннабису, большинство из которых остается незаконными для рекреационного использования. Австрия не собирается следовать примеру Германии и стремится предотвратить любую трансграничную торговлю.

"Полиция будет проводить усиленные проверки, особенно в районах у границы, чтобы изъять из оборота наркотики и задержать водителей, находящихся под воздействием наркотиков", — заявил министр внутренних дел Герхард Карнер. "Наша цель — обеспечить безопасность всех участников дорожного движения".

Министерство также сообщило, что для этой цели будут задействованы как обычные полицейские, так и специалисты из региональных транспортных департаментов, обученные распознавать признаки вождения под воздействием наркотиков.

Ранее было объявлено о том, что Германия легализовала каннабис.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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