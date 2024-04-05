В Белом доме откровенно паникуют: Байден дошел до "договорняка" с хуситами

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В кругах Демократической партии США царят тревожные настроения из-за текущей обстановки на Ближнем Востоке, которая подрывает их шансы в президентской гонке. По мнению политолога Малека Дудакова, аппаратчики президента Джо Байдена выдвинули новое предложение, пытаясь смягчить напряженность: договориться с хуситами и исключить их из списка террористов в обмен на прекращение атак на суда, сообщает EADaily.

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Он отмечает с иронией, что эти действия подчеркивают нервозность и стремление демократов выиграть выборы любыми средствами. Действия Байдена, такие как предложение разморозить активы Ирана на 10 миллиардов долларов, встречаются с недовольством и отклонением.

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, Белый дом также пытается оказать давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Имеется информация о возможной поддержке "цветной революции" в Израиле со стороны США, что может привести к смене режима и отставке Нетаньяху.

Однако, по словам Дудакова, возможности команды Байдена влиять на события на Ближнем Востоке становятся все более ограниченными, их действия воспринимаются как неэффективные. В это время, бывший президент Трамп ведет параллельные переговоры с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, что может подготовить почву для его дальнейших действий в регионе после выборов.