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Жапаров постарается объяснить в США, что Киргизия не сможет порвать отношения с Россией

1:29
Мир

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров высказал свои мысли по поводу ожидаемого прекращения обслуживания карт российской платежной системы "Мир" на территории республики в ходе выступления в парламенте, сообщает EADaily.

Жапаров постарается объяснить в США, что Киргизия не сможет порвать отношения с Россией
Фото: Wikipedia by Михаил Фролов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

В ответ на вопрос депутата Гули Кожокуловой о возможных последствиях такого решения, премьер-министр отметил, что это лишь одна из возможных санкций.

Жапаров пояснил, что Межбанковский процессинговый центр (МПЦ), обслуживающий карты "Мир", на данный момент использует программное обеспечение, поддерживаемое латвийской компанией. Они уведомили, что в случае продолжения работы с картами "Мир", они отключат МПЦ. В связи с этим временно было принято решение приостановить работу системы. Применяемые меры и механизмы для решения этой ситуации остаются конфиденциальными.

Жапаров подчеркнул важность экономических связей с Россией, учитывая значительные поступления средств от мигрантов и планируемые встречи в Вашингтоне для объяснения ситуации. Он также отметил, что компании, подвергшиеся санкциям, могут представлять угрозу для денежно-кредитной системы страны, поэтому необходимо действовать осторожно.

Жапаров напомнил, что более 4 миллионов карточек граждан Киргизии обслуживаются в МПЦ, и хотя использование карт "Мир" среди туристов было всего 4% в 2023 году, национальные интересы страны будут защищены в любом случае.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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