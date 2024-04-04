Германия разрешает употребление каннабиса: как это повлияет на туризм

Федеральное правительство Германии приняло решение о легализации употребления каннабиса в стране. Согласно новому законодательству, гражданам старше 18 лет разрешено иметь при себе до 25 граммов сухой конопли и выращивать до трех растений марихуаны дома.
Правительство не планирует продавать каннабис через обычные магазины, так как это не соответствует европейским стандартам. Вместо этого было предложено создание "каннабис-клубов". Каждый клуб имеет право на до 500 членов, которые могут получать до 50 граммов каннабиса в месяц. Остаётся открытым вопрос о возможности вступления в такие клубы иностранными гражданами и путешественниками.
Правительство также планирует провести информационную кампанию о потенциальных негативных последствиях употребления каннабиса. Употребление конопли будет запрещено лицам младше 18 лет и в радиусе 100 метров от школ, детских садов и игровых площадок.
С течением времени станет ясно, как изменится общественное мнение относительно употребления каннабиса в Германии и как это повлияет на туристическую индустрию.
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