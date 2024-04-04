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Германия разрешает употребление каннабиса: как это повлияет на туризм

Германия легализует каннабис

1:09
Мир » Европа

Федеральное правительство Германии приняло решение о легализации употребления каннабиса в стране. Согласно новому законодательству, гражданам старше 18 лет разрешено иметь при себе до 25 граммов сухой конопли и выращивать до трех растений марихуаны дома.

Германия легализует каннабис
Фото: www.publicdomainpictures.net by Lode Van de Velde is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Правительство не планирует продавать каннабис через обычные магазины, так как это не соответствует европейским стандартам. Вместо этого было предложено создание "каннабис-клубов". Каждый клуб имеет право на до 500 членов, которые могут получать до 50 граммов каннабиса в месяц. Остаётся открытым вопрос о возможности вступления в такие клубы иностранными гражданами и путешественниками.

Правительство также планирует провести информационную кампанию о потенциальных негативных последствиях употребления каннабиса. Употребление конопли будет запрещено лицам младше 18 лет и в радиусе 100 метров от школ, детских садов и игровых площадок.

С течением времени станет ясно, как изменится общественное мнение относительно употребления каннабиса в Германии и как это повлияет на туристическую индустрию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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