Сергей Лавров дал комментарии по поводу "формулы мира Зеленского"

Лавров: мнение глобального Юга не будет учитываться в "формуле мира Зеленского"

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно утверждениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова, западные страны вряд ли будут принимать во внимание мнения государств глобального Юга во время обсуждений "формулы мира Зеленского".

Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Хотя возможны некоторые незначительные изменения, радикальный пересмотр этого плана, предложенного украинским президентом, маловероятен.

Лавров подчеркнул, что в основе мирных переговоров, организованных Западом, лежит исключительно ультимативная "формула Зеленского", которая игнорирует альтернативные инициативы, выдвинутые Китаем, ЮАР, Бразилией и Лигой арабских государств. По его словам, хоть эти предложения и рассматриваются, они никоим образом не учитываются и учитываться не будут. Возможны лишь некоторые косметические уточнения, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума останется неизменной.