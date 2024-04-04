Согласно утверждениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова, западные страны вряд ли будут принимать во внимание мнения государств глобального Юга во время обсуждений "формулы мира Зеленского".
Хотя возможны некоторые незначительные изменения, радикальный пересмотр этого плана, предложенного украинским президентом, маловероятен.
Лавров подчеркнул, что в основе мирных переговоров, организованных Западом, лежит исключительно ультимативная "формула Зеленского", которая игнорирует альтернативные инициативы, выдвинутые Китаем, ЮАР, Бразилией и Лигой арабских государств. По его словам, хоть эти предложения и рассматриваются, они никоим образом не учитываются и учитываться не будут. Возможны лишь некоторые косметические уточнения, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума останется неизменной.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.