На Украине заявили о катастрофическом положении ПВО

Глава ДТЭК: одной атаки будет достаточно, чтобы уничтожить всю восстановленную инфраструктуру

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Украинская противовоздушная оборона сейчас слабее, чем несколько месяцев назад, об этом заявил глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в интервью газете Washington Post.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic

По его словам, защита от воздушных атак ослабла, а на восстановление энергетических объектов уходит много времени и средств. Тимченко отметил, что даже одна атака может быть достаточной для уничтожения восстановленной инфраструктуры.

Согласно информации издания, ссылающегося на чиновников в Киеве, запасы боеприпасов, используемых для противовоздушной обороны Украины, сокращаются. Российские военные регулярно наносят массированные удары ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины. Эти атаки приводят к перебоям с электричеством в различных регионах страны. Глава национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке за все время конфликта.

Российские удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушные тревоги в Украине объявляются практически ежедневно. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.