Дэвид Кэмерон, который занимает пост главы МИД Великобритании, выступает против отправки войск Запада в Киев.
Кэмерон считает, что отправлять армии Западных стран на Украину не следует, так как это может дать России новые цели для ударов. Он назвал это вопросом политической воли. Также министр подчеркнул, что есть различия между деяниями НАТО "для Украины" и "на Украине".
Кэмерон рассказал, что на будущей неделе он собирается отправиться в Америку, чтобы призвать конгрессменов США отправить новую финансовую помощь на поддержание властей Киева. Министр считает, что странам альянса нужно поставить Украине боеприпасы и оружие, у которых скоро закончится срок годности. Кэмерон отметил, что есть виды оружия, которые скоро могут быть выведены из строя. И лучше их отправить в Киев, чтобы украинцы могли его использовать, чем просто списать такое оружие, что понесет за собой денежные убытки.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.