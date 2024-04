Дэвид Кэмерон заявил, что выступает против отправки западный войск на Украину для поддержки Киева

Дэвид Кэмерон, который занимает пост главы МИД Великобритании, выступает против отправки войск Запада в Киев.

Фото: assets.publishing.service.gov.uk by Tom Evans is licensed under licensed under the United Kingdom Open Government Licence v3.0