Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Сергей Лавров

Лавров: Украина уклоняется от доклада по соблюдению прав человека в ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украине нечего будет доложить в ООН по вопросу соблюдения прав человека, поэтому она уклоняется от этой обязанности.

Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Лавров подчеркнул, что до недавнего времени ни одна страна не уклонялась самостоятельно от проведения такого универсального периодического обзора, но теперь принцип глобального охвата Киевом дискредитирован. По его словам, Украина не хочет отчитываться о соблюдении прав человека, поскольку знает, что доложить им нечего, тем более что они представляли себя идеальным борцом против дискриминации.

Лавров напомнил, что в ООН с 2008 года существует глобальный мониторинг выполнения Всеобщей декларации прав человека — универсальный периодический обзор в рамках Совета по правам человека. Он подчеркнул, что проверке по принципу ротации подлежит каждое государство-член ООН без исключения. Министр также отметил, что под давлением Запада Совет по правам человека решил разрешить Украине не отчитываться о выполнении всеобщей декларации прав человека в 2023 году, как было положено, и перенести отчет на 2027 год.