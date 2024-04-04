Согласно заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в расследовании теракта, произошедшего в "Крокус Сити Холле", прослеживается украинский след.
Лавров отметил, что причастность Украины к другим террористическим актам на территории Российской Федерации ни у кого не вызывает сомнений.
Трагический инцидент в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Террористы атаковали посетителей и персонал концертного зала, в результате чего в ходе стрельбы и возгорания здания погибли не менее 144 человек, включая детей.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.