Лим Су Сок, который занимает пост официального представителя МИД Республики Корея, заявил, что содружество России и КНДР обязано следовать декретам ООН и не нести угрозу для Южной Кореи.
Дипломат сказал, что взаимодействие между РФ и КНДР должно проходит в строгом соответствии с международным правом и заключениями ООН и не угрожать безопасности Республики. Так ранее, по словам представителя МИД, заявляли власти России.
Лим Су Сок рассказал, что страна поддерживает связи с РФ и жестко реагирует на незаконные взаимодействия России и Северной Кореи. Также дипломат заявил, что его страна призывает РФ вложить все силы в поддержание взаимоотношений с Южной Кореей.
Известно, что Сеул считает, что Москва и Пхеньян сотрудничают в военной области, что нарушает резолюции ООН.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.