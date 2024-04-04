Лим Су Сок заявил, что взаимодействие РФ и КНДР должно осуществляться согласно резолюциям ООН

В Сеуле заявили, что сотрудничество РФ и КНДР не должно угрожать Южной Корее

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Лим Су Сок, который занимает пост официального представителя МИД Республики Корея, заявил, что содружество России и КНДР обязано следовать декретам ООН и не нести угрозу для Южной Кореи.

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Дипломат сказал, что взаимодействие между РФ и КНДР должно проходит в строгом соответствии с международным правом и заключениями ООН и не угрожать безопасности Республики. Так ранее, по словам представителя МИД, заявляли власти России.

Лим Су Сок рассказал, что страна поддерживает связи с РФ и жестко реагирует на незаконные взаимодействия России и Северной Кореи. Также дипломат заявил, что его страна призывает РФ вложить все силы в поддержание взаимоотношений с Южной Кореей.

Известно, что Сеул считает, что Москва и Пхеньян сотрудничают в военной области, что нарушает резолюции ООН.