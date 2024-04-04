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Экс-постпред США при НАТО заявил, что Америке необходимо общаться с Россией как со сверхдержавой

Экс-постпред Хантер: США должны считаться с Россией

1:11
Мир

Бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft заявил, что Белому дому следует готовиться к тому, что Россия вновь станет великой державой, и выстраивать взаимодействие с ней соответствующим образом.

Экс-постпред Хантер: США должны считаться с Россией
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению Хантера, в настоящее время слишком легко игнорируется неоспоримая геополитическая реальность: от России невозможно избавиться по желанию. Рано или поздно она вернет себе статус великой державы. В связи с этим Запад, во главе с США, должен учитывать данный факт, поскольку это отвечает их собственным интересам.

Эксперт также подчеркнул, что по этой причине НАТО следует избегать конфронтации с Россией и стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, альянс не должен исключать невоенные методы, в том числе поиск путей мирного решения российско-украинского противостояния.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что эпоха однополярного мироустройства, построенного Западом, уходит в прошлое. Он характеризовал такой миропорядок как антидемократичный, лживый и лицемерный, неприемлемый для большинства государств мира.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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