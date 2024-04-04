Экс-постпред США при НАТО заявил, что Америке необходимо общаться с Россией как со сверхдержавой

Экс-постпред Хантер: США должны считаться с Россией

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft заявил, что Белому дому следует готовиться к тому, что Россия вновь станет великой державой, и выстраивать взаимодействие с ней соответствующим образом.

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По мнению Хантера, в настоящее время слишком легко игнорируется неоспоримая геополитическая реальность: от России невозможно избавиться по желанию. Рано или поздно она вернет себе статус великой державы. В связи с этим Запад, во главе с США, должен учитывать данный факт, поскольку это отвечает их собственным интересам.

Эксперт также подчеркнул, что по этой причине НАТО следует избегать конфронтации с Россией и стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, альянс не должен исключать невоенные методы, в том числе поиск путей мирного решения российско-украинского противостояния.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что эпоха однополярного мироустройства, построенного Западом, уходит в прошлое. Он характеризовал такой миропорядок как антидемократичный, лживый и лицемерный, неприемлемый для большинства государств мира.